Sport-Geschäftsführer Ralf Minge stellte klar, dass man einen Abbruch der Saison auf jeden Fall vermeiden will. "Man darf bei der Betrachtung unserer Situation nicht nur auf die Tabelle schauen. Seit der Winterpause haben nur vier Mannschaften mehr Punkte geholt", sagte der 59-Jährige. "Wir wollen das Thema sportlich regeln."

Nach den bereits verschobenen Spielen bei Hannover 96 und gegen Fürth steht auch die dritte Partie der Schwarz-Gelben vor der Verlegung. Da sich der Kader wegen positiver Corona-Tests bis zum 23. Mai in Quarantäne befindet, käme das spätestens vier Tage später angesetzte Spiel bei Arminia Bielefeld zu früh.

"Dort sind wir in der Diskussion und haben Unterstützung von anderen Vereinen. Es wird die nächsten Tage Thema sein, einen verträglichen Konsens zu finden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dort an den Start gehen können", sagte Sportchef Ralf Minge auf einer Pressekonferenz am Mittwoch.