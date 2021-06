Der erste Test ließ sich für Dynamo, bei denen Neuzugang Morris Schröter von Beginn an auflief, ganz gut an. In den ersten zehn Minuten machte der Aufsteiger in die 2. Bundesliga Dampf, Hertha hatte ordentlich Mühe, die Ordnung zu behalten. Dann kam aber der Regionalligist besser in die Partie, erspielte sich im ersten Durchgang einige kleinere und eine richtig gute Chance. In der 41. Minute lies Derry Scherhant seinen Gegenspieler Paul Will im Laufduell stehen, scheiterte dann aber freistehend an Keeper Kevin Broll. Die Schwarz-Gelben, denen es insgesamt an der richtigen Zielstrebigkeit fehlte, hatten durch Luca Stor (20./31.) die besten Gelegenheiten.

Viele Zweikämpfe im ersten Durchgang Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK