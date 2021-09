Eine B-Elf von Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat sich am Dienstag (28.09.2021) in einem Test gegen Oberligist Bischofswerdaer FV schadlos gehalten. Die Schwarz-Gelben siegten in der vereinseigenen Walter-Fritsch-Akademie unter Ausschluss der Öffentlichkeit 8:0 (5:0).