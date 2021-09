Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein machen es vor: Unter der Bedingung, dass nur Geimpfte und Genesene unter den Zuschauern sind, können die Ränge bei Sportveranstaltungen wieder voll ausgelastet werden. Beim sogenannten 2G-Modell müssen Zuschauer, die lediglich einen negativen Corona-Test vorweisen können also draußen bleiben. Bisher war die bundeseinheitliche Regelung so: 3G, Auslastung von 50 Prozent, aber maximal 25.000 Zuschauer. Dynamo Dresden will vorerst an dieser 3G-Regelung festhalten. Das teilte der Verein am Donnerstag (30.09.) mit. Man wolle weiterhin auch getesteten Menschen den Zutritt zum Rudolf-Harbig-Stadion ermöglichen, die vorliegenden Hygiene-Konzepte würden greifen, heißt es in einer Vereinsmitteilung.