Als Grund nannte der Akteur von Dynamo Dresden den sich zuspitzenden Abstiegskampf für seine Mannschaft in der 2. Fußball-Bundesliga. "In der Dominikanischen Republik passiert rund um den Fußball gerade viel. In der Nationalmannschaft herrscht eine gewisse Aufbruchsstimmung, der neue Trainer Iñaki Bea setzt sich für eine Professionalisierung ein", erklärte Mörschel. Der Lehrgang findet deshalb beispielsweise in Spanien statt, damit die europäischen Spieler größere Reisestrapazen und eine Zeitverschiebung umgehen können.