Zweitligist Dynamo Dresden hat am letzten Tag des Transferfensters die Verpflichtung von Adrian Fein bekanntgegeben. Der defensive Mittelfeldspieler wechselt vom FC Bayern München auf Leihbasis bis Saisonende nach Elbflorenz. Das gab die SGD am Montagnachmittag (31. Januar) bekannt.

Becker kennt Fein aus HSV-Zeit

Der 22-Jährige war vom Rekordmeister zuletzt an Bundesliga-Aufsteiger Greuther Fürth verliehen worden. Beim Tabellenletzten kam Fein aber nur zu drei Einsätzen in der Liga und einer Partie im DFB-Pokal. Der Leihvertrag wurde aufgelöst. Zuvor war der gebürtige Münchner von den Bayern bereits dreimal verliehen worden – zu Jahn Regensburg, dem Hamburger SV und dem PSV Eindhoven. Seine beste Zeit hatte er in der Zweitliga-Saison 2019/2020 beim HSV. Da avancierte er zum absoluten Stammspieler. Trainer war damals Dieter Hecking – und Sportdirektor der heutige Dresdner Geschäftsführer Ralf Becker.



Becker erläuterte nun ausführlich: "Adrian Fein war vor etwa zwei Jahren einer der herausragenden Spieler in der 2. Bundesliga und verfügt über viel Potenzial. Aus unterschiedlichen Gründen konnte er seinen Weg zuletzt nicht so fortsetzen, wie er sich das vorgestellt hatte – speziell die vergangenen sechs Monate waren für ihn nicht einfach. Umso mehr freuen wir uns, dass wir mit dem FC Bayern München eine sehr gute Lösung im Sinne des Spielers und seiner Weiterentwicklung gefunden haben."

September 2019: Fein (li.) im Duell mit dem damaligen Auer Pascal Testroet. Bildrechte: Picture Point

Zuletzt geriet die Karriere ins Stocken

In Eindhoven setzte ihn der deutsche Trainer Roger Schmidt 18 Mal ein. Weltmeister Mario Götze gehörte zu seinen Mitspielern. Bei den Bayern-Profis spielte er nie, nur für die zweite Mannschaft. Für den hochveranlagten Fein, dessen Marktwert bei "Transfermarkt.de" immer noch 1,5 Millionen Euro beträgt, ist Dynamo eine Chance, seine Karriere noch einmal nachdrücklich in Gang zu bringen.



Zuletzt hatte die Laufbahn Dellen bekommen. Auch Hannover soll an ihm interessiert gewesen sein. Dynamo-Coach Alexander Schmidt dürfte Fein ebenfalls schon lange kennen. Als er bei 1860 München die Jugend trainierte, war Fein selbst Junioren-Kicker bei Nachbar Bayern München zwei Straßen weiter. Dorthin war er von 1860 gewechselt.

Schlussmann Marius Liesegang Bildrechte: SG Dynamo Dresden/Dennis Hetzschold

Außerdem reagierte Dynamo auf eine Vakanz im Tor und verpflichtete Marius Liesegang. Der 22-Jährige kommt von Südwest-Regionalligist FSV Mainz 05 II und unterzeichnete einen Vertrag bis Saisonende. Sportchef Becker sagte: "Mit ihm sehen wir uns auf der Torhüterposition für den weiteren Saisonverlauf auch in der Breite sehr gut aufgestellt und reagieren zudem auf einen personellen Engpass."



Derzeit ist von den drei SGD-Keepern nur Anton Mitryushkin fit. Patrick Wiegers laboriert an einem Kreuzbandriss und Stamm-Torwart Kevin Broll zog sich beim 0:0 in Hannover zuletzt eine Handverletzung zu. Sein Einsatz gegen Hansa Rostock ist unsicher. Der gebürtige Magdeburger Liesegang spielte 22 Mal für die Mainzer, in dieser Saison wurde er beim Tabellenzweiten aber nur einmal gebraucht.