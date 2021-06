Der 23-jährige Innenverteidiger, der auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, spielte zuletzt in der Regionalliga bei Mainz 05 II, wo er in 25 Saisonspielen zwei Tore erzielte. Das Kicken lernte der Deutsch-Ghanaer im Nachwuchs von Wehen Wiesbaden.



Dresdens Sportgeschäftsführer Ralf Becker sieht in Akoto einen "äußerst athletischen Spieler, der zahlreiche vielversprechende Facetten zu bieten hat", wie Becker in der Pressemitteilung von Dynamo zitiert wird. "Darüber hinaus bringt er ein großes Entwicklungspotenzial mit, wodurch wir überzeugt sind, dass er sehr gut in unsere Mannschaft passen wird", so Becker weiter. Akoto freut sich über "den nächsten Entwicklungsschritt in meiner Karriere."



Seinen ersten Einsatz wird Akoto gleich am Mittwoch beim Testspiel der Dresdner gegen Jablonec FK haben.