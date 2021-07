Offensivmann Borrello steht als SGD-Neuzugang für die anstehende Zweitliga-Saison fest. Er unterzeichnete Dynamo Dresden zufolge einen Zweijahresvertrag. Der 25-Jährige, der vor allem auf der rechten Außenbahn eingesetzt wurde, kommt von Bundesligist SC Freiburg (7 Bundesliga-Einsätze). Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart. In der vergangenen Saison war Borrello an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen. In der Mannschaft von Trainer und Ex-Dynamo Uwe Rösler markierte er bei einer Einsatzzeit von 680 Zweitliga-Minuten einen Treffer und bereitete ein Tor vor.