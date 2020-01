Seit 2018 stand Schmidt bei Zweitliga-Konkurrent 1. FC Heidenheim unter Vertrag. In 25 Pflichtspielen erzielte er einen Treffer und bereitete drei Tore vor. Dynamo-Sportgeschäftsführer Ralf Minge wird in einer Mitteilung des Klubs zitiert: "Patrick Schmidt bringt jede Menge Leidenschaft und Wucht mit, was unser Angriffsspiel im Kampf um den Klassenerhalt insgesamt flexibler und gefährlicher machen soll. Er hat einen guten Abschluss vor dem gegnerischen Tor und soll uns mit seiner Art, Fußball zu spielen, auf dem Platz bei unserer Mission Klassenerhalt helfen." Die Sachsen sind nach 18 Spieltagen mit 13 Punkten Tabellenschlusslicht. Mit nur 17 erzielten Treffern hatte Dresden bisher die schwächste Defensive der Liga.

Schmidt: "Wir werden den Klassenerhalt gemeinsam feiern"

Schmidt erklärte: "Geile Fans, geile Stimmung, geiles Stadion – einfach ein geiler Verein. Ich freue mich sehr auf die Herausforderung Dynamo Dresden." Er schob nach: "Für mich ist das hier eine großartige Chance, die ich unbedingt nutzen möchte. Ich bin hierhergekommen, weil ich absolut davon überzeugt bin, dass uns die Aufholjagd gelingen wird und wir den Klassenerhalt am Ende der Saison gemeinsam feiern werden."

Schmidt trainiert ab Samstag bei Dynamo mit

Der erste SGD-Winterneuzugang bestand am Freitag vor seiner Vertragsunterschrift die sportmedizinische Untersuchung. Am Samstag wird Schmidt ab 9 Uhr erstmals unter Cheftrainer Markus Kauczinski mit seinen neuen Mannschaftskollegen trainieren. Beim Trainingsauftakt am Freitag versammelte Markus Kauczinski am Mittag 18 Feldspieler und vier Torhüter auf dem Trainingsgelände im "Großen Garten" zu einer anderthalbstündigen Einheit.

Sonderurlaub für Koné

Verzichten musste der 49-Jährige dabei auf Florian Ballas (Infekt), Patrick Möschl und Alexander Jeremejeff (beide Sprunggelenksprobleme) und Marco Hartmann (Aufbautraining). Moussa Koné erhielt einen Tag Sonderurlaub und stößt am Samstag zum Team. Vom 12. bis 20. Januar bereitet sich das Zweitliga-Schlusslicht im spanischen Mijas auf die verbliebenen 16 Endspiele im Kampf um den Klassenverbleib vor. Zuvor steht am 9. Januar ein Testspiel beim Drittligisten FSV Zwickau an.