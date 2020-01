Terrazzino, der nach einem Innenbandriss im August bisher nur zweimal in der Regionalliga Südwest spielte, witzelte: "Bei mir zuhause hängt die Zweitliga-Tabelle auch nicht falsch herum an der Wand. Ich weiß genau, worauf ich mich hier einlasse und bin bereit für diese Aufgabe." Ggeschäftsführer Minge sagte: "Marco Terrazzino hat in seiner bisherigen Karriere in der Bundesliga und in der 2. Bundesliga jede Menge Erfahrung gesammelt, die er jetzt bei uns in dieser herausfordernden sportlichen Situation einbringen wird. Marco soll mit seiner Spielintelligenz in erster Linie unsere Offensive bereichern aber auch dabei mithelfen, dass wir insgesamt eine bessere Balance in unserem Spiel zwischen Offensive und Defensive finden."

Marco Terrazzino Bildrechte: SGD/ Steffen Kuttner