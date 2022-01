"Die Zeit bei der SG Dynamo Dresden werde ich in schöner und guter Erinnerung behalten - auch, weil wir mit der Drittliga-Meisterschaft und dem Aufstieg einen großen Erfolg erreicht haben", so Hosiner. Auch Dresdens Sportchef Ralf Becker hob hervor, dass sich Hosiner seit seinem Wechsel im Sommer 2020 "hervorragend eingebracht und mit seinen Leistungen einen wesentlichen Beitrag zum Aufstieg in die 2. Bundesliga geleistet" habe. Im Meister-Jahr waren dem Österreicher zehn Treffer sowie zehn Assists gelungen. In der laufenden Saison kam Hosiner nicht über die Reservistenrolle hinaus.