Mit zehn Treffern noch maßgeblich am Aufstieg in die 2. Bundesliga beteiligt, kommt Philipp Hosiner bei Dynamo Dresden in dieser Saison kaum zum Zug. Nach acht Kurzeinsätzen scheint ein Abschied im Winter beschlossene Sache. Nachdem zunächst über einen Wechsel in die 3. Liga zum TSV 1860 München spekuliert wurde, soll sich für den Österreicher nun eine weitere Option aufgetan haben.