Wehlend nannte aus Dynamo-Sicht eine unzureichende Kommunikation im Vorfeld der als Hochrisikospiel eingestuften Partie am vergangenen Samstagabend (23. Oktober) und unverhältnismäßige Kontrollen als Beispiel. "Was bei unseren Fanbussen passiert ist, da mache ich ein großes Fragezeichen dahinter – diese Leute über Stunden festzuhalten, obwohl bekannt ist, dass die Busfahrer ihre Ruhezeiten einhalten müssen", erklärte Wehlend.



Er führte weiter aus: "Auch die Art und Weise, wie kontrolliert wurde, dass beispielsweise die Fans nur einzeln die Busse verlassen durften, um ein Notdurft zu verrichten. Darüber muss man mal nachdenken, was die Verhältnismäßigkeit betrifft", sagte Wehlend. Nach Dynamo-Angaben waren etwa 5.000 Dynamo-Anhänger am Samstag in der Arena "AufSchalke", darunter etwas 4.400 im Gästebereich.

Etwa 5.000 Dynamo-Fans begleiteten den Zweitligisten zum Auswärtsspiel bei Schalke 04. Bildrechte: IMAGO / Laci Perenyi