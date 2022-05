Beide Mannschaften waren zuletzt nicht in Bestform. Bei Dynamo hält das Sieglos-Dilemma schon seit dem Jahresbeginn an, Kaiserslautern hat die letzten drei Meisterschaftsspiele nicht gewonnen und sich vor der Relegation von seinem Trainer getrennt. Dirk Schuster soll die "Roten Teufel" jetzt mit nur zehn Tagen Vorbereitungszeit in die 2. Liga führen. "In den zwei Spielen kann der Verein nur gewinnen. Wir sind der Underdog, kommen aus der 3. Liga und die letzten drei Spielen liefen nicht ganz so positiv", sagte Schuster im SWR.