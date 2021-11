Sportlich hat Dynamo Dresden am vergangenen Wochenende wieder zurück in die Spur gefunden. Auch dank der knapp 9.000 Fans, die ihre Mannschaft beim knappen Erfolg gegen Fortuna Düsseldorf anfeuerten. Den kommenden Auftritten blicken die Verantwortlichen der SGD allerdings mit Sorge entgegen. Durch die seit Montag in Kraft getretene Corona-Notfallverordnung in Sachsen müssen die Dresdner ihr kommendes Heimspiel gegen Karlsruhe (5. Dezember) sowie das Sachsen-Derby beim Erzgebirge Aue (12. Dezember) in jedem Fall ohne Unterstützung von den Rängen bestreiten.