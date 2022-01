Dynamo-Spieler Max Kulke wird künftig für den ZFC Meuselwitz auf dem Feld stehen. Wie der sächsische Zweitligist am Dienstag (11.01.) mitteilte, wird der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler bis zum Saisonende an den Regionalliga-Klub ausgeliehen.

Kulke, dessen Vertrag in Dresden noch bis zum 30. Juni 2023 läuft, gehört seit 2019 der Dresdner Profimannschaft an. Zuvor durchlief er sämtliche Nachwuchsmannschaften der SG Dynamo. In der 2. Bundesliga und der 3. Liga kam er wettbewerbsübergreifend auf zwölf Einsätze.

In Meuselwitz soll Kulke nun den nächsten Schritt gehen: "Max Kulke hat den Sprung aus unserer ‚Nachwuchs Akademie‘ in das Profiteam geschafft und sich seitdem beständig weiterentwickelt. Nun ist es an der Zeit, dass er im Herrenbereich auf gutem Niveau regelmäßige Einsatzzeiten hat. Die Leihe zum ZFC Meuselwitz ist daher eine Chance für Max, um als junger Spieler konstant Wettkampfpraxis zu sammeln", so Dynamos Sport-Geschäftsführer Ralf Becker.