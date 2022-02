Die SG Dynamo Dresden hat den Südkoreaner Jong-min Seo bis zum 30. Juni 2022 an den FC Wacker Innsbruck verliehen. Das gab der Zweitligist am Montag (7. Februar) bekannt. Der 19 Jahre alte Offensivspieler, den die Schwarz-Gelben erst im vergangenen Sommer aus der U19 von Eintracht Frankfurt geholt hatten, kam in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend lediglich viermal für die Schwarz-Gelben zum Einsatz. Bei dem österreichischen Zweitliga-Vertreter aus Tirol soll Seo nun Spielpraxis sammeln.