Der dritte Winterneuzugang der SGD absolvierte am Montag vor seiner Vertragsunterschrift erfolgreich die sportmedizinische Untersuchung im Universitätsklinikum Dresden und flog anschließend ins Trainingslager nach Mijas, wo er am Abend das erste Mal auf das Zweitliga-Team stieß. Am Dienstag wird Husbauer in Spanien erstmals unter Cheftrainer Markus Kauczinski mit seinen neuen Mannschaftskollegen trainieren.