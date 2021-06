Die SG Dynamo Dresden hat die Lizenz für die 2. Bundesliga ohne Auflagen erhalten. Das teilte der Aufsteiger am Donnerstag mit. Die Erteilung der Lizenz wurde von der Deutschen Fußball-Liga daran geknüpft, dass Dynamo Dresden sich an die eingereichte Lizenzplanung sowohl für die Rückrunde der 3. Liga 2020/21 als auch die Saisonplanung für die 2. Bundesliga 2021/22 hält.

Darum, so Geschäftsführer Jürgen Wehland, sei es auch enorm wichtig, dass die darin enthaltenen Betriebskostenzuschüsse der Landeshauptstadt Dresden an die Stadiongesellschaft - für die kommende Saison 1,5 Millionen Euro - und die beantragte Mehrkostenförderung für den Neubau der Walter-Fritzsch-Akademie gezahlt würden. Eine Entscheidung darüber wird am 10. Juni in einer Stadtratssitzung getroffen.