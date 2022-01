Luca Hermann von der SG Dynamo Dresden hat sich am linken Knie verletzt und fällt mehrere Wochen aus. Das vermeldete der Verein am Donnerstag (6. Januar). Geschäftsführer Sport Ralf Becker sagte: "Der Ausfall von Luca Hermann ist sehr schade." Der Spieler habe sich in seinem ersten Halbjahr bei Dynamo hervorragend entwickelt.