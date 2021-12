Bildrechte: imago images/Dennis Hetzschold

Keiner hat in den letzten Jahren wohl so einen prägenden Eindruck bei der SG Dynamo Dresden hinterlassen wie Marco Hartmann. Acht Jahre trug er das Trikot der Schwarz-Gelben, bestritt dabei 146 Pflichtspiele für die SGD und führte die Mannschaft 73 Mal als Kapitän aufs Feld. Doch seit Juli 2021 ist der Dynamo-Traum für ihn ausgeträumt. Von der Vereinsführung wurde ihm mitgeteilt, dass sein Vertrag nicht verlängert wird.

Vor dem Spiel gegen den SC Paderborn (Dynamo lag damals auf Rang zwei und fing sich mit 0:3 die erste Saisonniederlage ein) wurde der 33-Jährige feierlich verabschiedet. Durch Corona-Auflagen durften nur 16.000 Zuschauer ins Rudolf-Harbig-Stadion, diese bereiteten dem 33-Jährigen aber einen unvergesslichen Abschied. Tränen flossen, wie es so ist, wenn man seine Familie verlässt. Hartmann schnappte sich das Mikrofon und dankte mit emotionalen Worten der schwarz-gelben Gemeinde.

Entscheidung wäre besser schon im Juni gefallen

In einem Interview der "Sächsischen Zeitung" (Donnerstag) kehrte der Abwehrrecke, der 2013 vom Halleschen FC zu den Dresdnern wechselte, sein Inneres nach außen. Dass er keine neuen Arbeitspapiere bei der SGD unterschreiben durfte, lag daran, dass für seine Position in der Abwehr sowie im defensiven Mittelfeld im Sommer neue Spieler geholt wurden. So wurde es ihm begründet, obwohl sich Hartmann die Sache etwas anders vorgestellt hatte. "So, wie es gelaufen ist, wäre es besser gewesen, wenn es im Juni entschieden worden wäre, weil es mir sehr viele negative Emotionen erspart hätte."

Noch einmal leiden? - "Für Dynamo – ja"

Sicherlich habe auch seine "Verletztengeschichte" eine Rolle gespielt. Und diese ist ziemlich lang. Angefangen von Muskelfaserriss über Rippenbruch und Achillessehnenproblemen bis hin zu seiner Knie-Operation im März 2021 musste der gebürtige Leinefelder immer wieder Rückschläge hinnehmen, die ihn in seinem Tatendrang ausbremsten.

"Ich stand permanent unter Druck, konnte zum Trainingsstart nicht dabei sein, hatte nach der Reha noch Probleme. Es ist extrem schwer, sich unter diesen Voraussetzungen zu motivieren", betonte er in der "SZ" und ergänzte: "Mein Körper hat gelitten. Um es irgendwie nochmal zu probieren, wäre es mir nicht wert gewesen. Für Dynamo – ja. Aber irgendwo anders – nein". Hiermit spielte Hartmann auf eine Rückkehr zum Halleschen FC an, worauf in den Medien spekuliert wurde.

Hartmann "eine prägende Figur" - Glücksgefühle im Pokalduell gegen RB Leipzig

Was immer wieder durchsickert bei Hartmann, ist der Stolz, bei solch einem Verein gespielt zu haben, "und er nicht einfach nur dabei war, sondern eine prägende Figur – trotz der Verletzungen".

Seine Erlebnisse bei Dynamo Dresden waren vielfältig, als seinen emotionalsten Moment bezeichnet er den Sieg in der ersten Runde des DFB-Pokals am 20. August 2016 gegen RB Leipzig. Nach 120 Minuten stand es 2:2, dann musste das Elfmeterschießen entscheiden. Aias Aosman verwandelte zum 5:4 und das weite Rund bebte: "Diese Emotionen, die die Menschen im Stadion rausgelassen haben, waren nicht nur das Glücksgefühl, dieses Spiel gewonnen zu haben, sondern es schwang etwas Größeres mit. Das mitzuerleben, war verrückt."

Kanada wäre das erste Ziel

Marco Hartmann hat ein Studium als Gymnasiallehrer für Sport und Mathematik absolviert, im März kommenden Jahres will er eine Referendar-Stelle am Sportgymnasium in Dresden annehmen. Dann ist aber erst einmal Pause, im Sommer es geht mit seiner Frau und den zwei Söhnen hinaus in die weite Welt. Zumindest, wenn es die Corona-Bedingungen erlauben. Kanada wäre das erste Ziel.