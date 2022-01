Jürgen Wehlend, Kaufmännischer Geschäftsführer der SG Dynamo Dresden. (Archiv) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Dresdens Kaufmännischer Geschäftsführer Jürgen Wehlend ist stolz auf diese Zahl. "Unsere Urkraft liegt im Zusammenhalt - das ist auch ein ganz großer Verdienst unserer Mitglieder."



Dass trotz der Corona-Pandemie und insbesondere in Zeiten von Geisterspielen fast eine vierstellige Anzahl an neuen Mitgliedern gewonnen werden konnte, zeigt wie "tief und fest die SGD in der Seele der Stadt und auch über deren Grenzen hinaus in den Herzen der Menschen verankert ist", sagte Wehlend.