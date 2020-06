Nach Dynamo-Spieler Chris Löwe hat nun auch der kaufmännische Geschäftsführer von Dynamo Dresden, Michael Born, Kritik an der Deutschen Fußball-Liga (DFL) geäußert. In einer Mitteilung spricht der 52-Jährige sogar von Wettbewerbsverzerrung. "Das bedeutet auch, dass wir alle juristischen Möglichkeiten im Sinne von Dynamo Dresden ausschöpfen werden, um gegen diese Ungerechtigkeit vorzugehen, wenn wir damit Aussicht auf Erfolg haben", teilte er "Sport im Osten" am Freitagnachmittag (19. Juni) mit.