Nach lockerem Beginn wurde St. Pauli immer stärker und hatte durch Viktor Gyökeres in der zwölften Minute den ersten Hochkaräter auf dem Fuß. Der Hamburger zog wuchtig ab, Dynamo-Schlussmann Kevin Broll klärte mit einem Blitzreflex zur Seite weg. Danach wurde es einseitig und fast nur noch ein Spiel auf ein Tor. Torwart Broll rückte immer mehr in den Mittelpunkt und musste bei Hamburger Chancen fast im Minutentakt stets auf der Höhe sein. Seine größte Glanztat vollbrachte der 24-jährige Keeper in der 28. Minute, als er nach einem Gyökeres-Schuss, der noch tückisch abgefälscht wurde, den Ball von der Linie fischte und das "todsichere" 0:1 verhinderte. Mit Glück brachten die Dresdner das 0:0 in die Kabine.

Bildrechte: imago images/Nordphoto