Dynamo Dresdens noch ausstehende Mitgliederversammlung mit der Wahl eines neuen Vereinspräsidiums soll nun bereits am 21. Juli als Präsenzveranstaltung auf der Haupttribüne des Rudolf-Harbig-Stadions nachgeholt werden. Das teilten die Schwarz-Gelben am Dienstagnachmittag (22. Juni) mit. Massive Serverprobleme hatten dazu geführt, dass die digital versuchte Mitgliederversammlung am 12. Juni nach knapp zwei Stunden vorzeitig abgebrochen werden musste.