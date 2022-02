2. Bundesliga: Darmstadts Joker-Tor vergrößert Dynamos Abstiegsangst

"Es ist extrem bitter". Nach dem siebten sieglosen Dynamo-Spiel in Serie waren sich am Samstagabend in Dresden alle einig. "Schlimmer geht es nicht", sagte Dynamo-Kapitän Yannick Stark. Auch Dresdens Trainer Alexander Schmidt war enttäuscht: "Fußball ist oft grausam. Und heute war es sehr grausam." Und selbst Torsten Lieberknecht, dessen Darmstädter Team gerade durch ein Last-Minute-Tor 1:0 gewonnen hatte, sagte: " Dynamo war heute ein ebenbürtiger Gegner . Das ist nicht geheuchelt, ich weiß, wie sich die Dresdner Jungs jetzt in der Kabine fühlen."

In den 93 Minuten vor dem späten K.o. durch Darmstadt-Einwechsler Mathias Honsak hatte Dresden ein starkes Spiel gezeigt. Dynamo hatte sich taktisch verbessert. " Heute sind wir nicht so extrem draufgegangen, waren sehr kompakt. Damit hatte Darmstadt Probleme ", analysierte Schmidt nach der Partie. "Wir haben uns reflektiert, haben gesehen, dass wir variieren müssen und nicht nur hoch anlaufen dürfen, weil das Körner kostet", erklärte Schmidt. Auch Lieberknecht lobte die veränderte Taktik der Schwarz-Gelben: "Wir waren überrascht, dass Dynamo weg von der Raute ist, sie wollten unsere Breite abdecken. Das hat uns erstmal vor Aufgaben gestellt."

So hätte es beinahe für Dresden zum dritten Punktgewinn in Serie gereicht. Möglich war sogar der erste Sieg seit Mitte Dezember. Doch Dresden nutzte seine Chancen nicht: Patrick Weihrauchs Lattenknaller (16.) und Julius Kades Großchance kurz vor dem Abpfiff (90. + 2.) waren nur die besten einiger Hochkaräter. Der Angriff bleibt so die Problemzone des Tabellen-14., der nur noch einen Zähler vom Relegationsplatz entfernt ist. Drei Tore erzielte das Schmidt-Team in den vergangenen sechs Spielen, nur eins in den letzten drei Partien. Der zweitschlechteste Angriff der Liga muss anfangen zu knipsen, wenn Dresden die Klasse halten will. "Es ist kritisch, wenn Du vorn kein Tor machst", weiß auch Schmidt.