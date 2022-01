"Über meinen Wechsel zu Dynamo Dresden und in die 2. Bundesliga bin ich sehr froh. Diese Chance gehe ich mit großem Ehrgeiz und viel Vorfreude an, bei der SGD möchte ich meine nächsten Schritte im Profifußball machen", sagte Batista-Meier. Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker betonte: "Mit seinem großen Entwicklungspotenzial passt er ideal zu uns: Er hat sämtliche U-Nationalmannschaften durchlaufen und galt lange Zeit als eines der größten Talente in seinem Jahrgang - in den vergangenen Jahren konnte er seine Möglichkeiten noch nicht vollends ausschöpfen. Mit harter Arbeit und guter Begleitung werden wir gemeinsam alles daransetzen, dass er bei Dynamo Dresden seine nächsten Schritte macht." Der Münchner Nachwuchschef Jochen Sauer gab ihm mit auf den Weg: "Wir bedanken uns bei Oli für seine Leistungen beim FC Bayern. In Dresden kann er den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen. Dafür wünschen wir ihm alles Gute." Mutmacher: Der damalige Bayern-Trainer und heutige Bundestrainer Hansi Flick (li.) und Oliver Batista Meier im Mai 2020. Bildrechte: IMAGO / Poolfoto

Eine Bundesliga-Partie für die Bayern

Batista-Meier durchlief die Fußballschule des 1. FC Kaiserslautern, eher er im Sommer 2017 zu den Bayern wechselte. Zwischen September 2020 und Juni 2021 lief er auf Leihbasis für den niederländischen Erstligisten SC Heerenveen auf. In der aktuellen Saison erzielte der 1,78 Meter große Außenbahnspieler zwölf Tore und bereitete acht weitere vor. Für einen Platz im Profikader von Julian Nagelsmann reichte es in dieser Saison dennoch nicht. So bleibt es bei einem Bundesliga-Spiel unter Hans-Dieter Flick am 30. Mai 2020, als er beim 5:0 gegen Fortuna Düsseldorf zwölf Minuten zum Einsatz kam.

Prager Ersatzstürmer Drchal ausgeliehen

Außerdem gaben die Schwarz-Gelben die halbjährige Leihe des tschechischen Mittelstürmers Vaclav Drchal bekannt. Der 22-Jährige kommt von Rekordmeister Sparta Prag. Für Prag erzielte er in insgesamt 32 Partien seit 2018 zwölf Tore. In dieser Spielzeit kommt er aber nur auf vier Begegnungen mit einer Spielzeit von insgesamt 152 Minuten (2 Tore). Vaclav Drchal Bildrechte: SG Dynamo Dresden/Dennis Hetzschold