Nach fast vier Wochen Pause wegen der Coronavirus-Pandemie hat Zweitligist Dynamo Dresden am Mittwoch (08.04.2020) wieder das Training aufgenommen. Aufgrund behördlicher Bestimmungen fand die erste Einheit seit dem 13. März unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Rudolf-Harbig-Stadion statt. "Für einen Fußballer ist das schon lange her, deswegen haben wir uns gefreut, wieder mit dem Ball arbeiten zu können", sagte Dynamos Trainer Markus Kauczinski.

Da Dresden im Rahmen "einer Ausnahme für die Lizenzmannschaft" vom Innenministerium nur in Kleingruppen mit maximal drei Spielern sowie einem Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Profis trainieren darf, finden jeweils zwei Einheiten am Tag statt. Der Fokus liegt dabei vor allem in der Ballgewöhnung.



"Das versuchen wir mit athletischen Dingen zu verknüpfen und über Antritte, Abstoppbewegungen und Abschlüsse Reize in der Schnellkraft zu setzen", sagte Kauczinski. So ein Training reiche aber nicht aus, um sich auf einen möglichen Start der Restrunde im Mai vorzubereiten. "Für einen gewissen Zeitraum geht das. Aber Fußball ist ein Kontaktsport", sagte der Coach.