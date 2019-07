Fußball | Testspielkracher Pariser Superstars fliegen in Dresden ein

Paris St. Germain fliegt am Dienstag gegen Mittag in Dresden ein und testet am Abend (20:20 Uhr live im MDR FERNSEHEN und im Stream) gegen die SG Dynamo Dresden. Ist dann auch Brasiliens Super-Star Neymar an Bord? Der kapriziöse Stürmer, der Paris unbedingt verlassen möchte und dem Trainingsauftakt fern blieb, weilt seit Montag in Paris und trainiert auch wieder.