"Pascal Sohm hat sich stets in den Dienst der Mannschaft gestellt und maßgeblich seinen Teil dazu beigetragen, dass uns in der Saison 2020/2021 der direkte Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga gelang. Nun ist er mit dem Wunsch nach einem Vereinswechsel an uns herangetreten, auch weil er sich davon zukünftig mehr Einsatzzeiten verspricht", erklärte Sport-Geschäftsführer Ralf Becker in einer Vereinsmitteilung. Nach "anständigen" und "ehrlichen" Gesprächen habe man dem Wunsch zugestimmt.