Bittere Nachricht für Joy-Lance Mickels: Der Probespieler von Zweitligist Dynamo Dresden hat sich während des Dresdner 1:0-Testspielsieges am Donnerstagabend beim FSV Zwickau einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen und verpasst damit auch das Trainingslager der SGD im spanischen Mijas (12. bis 20. Januar). Das bestätigte Dynamos Co-Trainer Heiko Scholz am Freitnachmittag (10. Januar) auf Nachfrage von "MDR Sport im Osten".

"Das ist für den Jungen echt das Beschissenste, was passieren konnte. Das tut mir total leid für ihn. Er hat im Training einen wirklich ordentlichen Eindruck hinterlassen", sagte Scholz. Der 25-jährige Mickels hatte zuletzt seinen Vertrag beim insolventen Regionalligisten Wacker Nordhausen aufgelöst und trainierte in dieser Woche bei den Schwarz-Gelben auf Probe mit.

Die Verletzung des Angreifers geschah "in seiner letzten Aktion" (O-Ton Scholz) ohne Fremdeinwirkung. Mickels, der in Zwickau die gesamte zweite Halbzeit auflief, wird nun mindestens zwei bis drei Wochen ausfallen. Eine mögliche Verpflichtung durch die SGD ist damit in weite Ferne gerückt.

Heiko Scholz kennt Mickels bestens. Der Fußballlehrer war bis Anfang Dezember 2019 noch Cheftrainer in Nordhausen, wechselte dann aber nach der Entlassung von Cristian Fiel in Dresden zunächst als Interimstrainer zu den Schwarz-Gelben und wurde nach Kauczinskis Verpflichtung dessen Co-Trainer.



Mickels kam in der aktuellen Saison bei Nordhausen in zehn Ligaspielen (fünf Tore) und in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Erzgebirge Aue (1:4) zum Einsatz. Vor seinem Wechsel zu den Tühringern war er bei Alemannia Aachen, FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach aktiv.