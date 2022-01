Der 1,85 Meter große Mittelstürmer kommt in dieser Saison auf bisher elf Einsätze in der A-Junioren-Bundesliga-Staffel Nord/Nordost. Dabei gelangen ihm fünf Treffer und vier Assists. Für die U17 erzielte er in der vergangenen, aufgrund der Coronavirus-Pandemie früh abgebrochenen Spielzeit fünf Tore in fünf Partien.



"Mit Julius Hoffmann setzen wir unseren eingeschlagenen Weg fort und binden ein vielversprechendes Talent aus dem eigenen Nachwuchs an unseren Verein", sagte Dynamos Geschäftsführer Sport Ralf Becker. Neben seiner Physis und seinen fußballerischen Fähigkeiten bringt er einen klaren Kopf und eine hohe Bereitschaft mit, an sich zu arbeiten. Das sind gute Voraussetzungen, um den Weg in den Profi-Fußball zu schaffen.



Hoffmann, der am 30. April 2004 in Merseburg geboren wurde, trainierte bereits in der Vergangenheit teilweise mit der Profimannschaft unter Cheftrainer Alexander Schmidt. Zuletzt kam er auch im Testspiel gegen den FC Carl Zeiss Jena zum Einsatz.