Im direkten Gegenzug dann die Führung für die Hanseaten. Der Ball lief von Tim Leibold über David Kinsombi zu Manuel Wintzheimer. Der brachte den Ball in den Strafraum der SGD, wo zwar Kinsombi verpasste, aber in seinem Rücken eilte Ludovit Reis heran und brachte die Kugel zentral an Keeper Kevin Broll vorbei ins Netz (5.). An dem berühmten „guten“ Tag kann den der Dresdner Torwart sogar halten, trotz kurzer Distanz und schlechter Sicht.

Früh Grund für Jubel beim HSV nach dem 1-0 von Ludovit Reis. Bildrechte: IMAGO / Claus Bergmann