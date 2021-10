Dynamo Dresden hat den Vertrag mit Sportgeschäftsführer Ralf Becker vorzeitig bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Das gab der Fußball-Zweitligist am Donnerstag (07.10.) bekannt. Das sei "eine absolute Überzeugungstat", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Jens Heinig in einer Vereinsmitteilung.

Becker habe nicht nur in kürzester Zeit einen Kader zusammengestellt, "mit dem die schnellstmögliche Rückkehr in die 2. Bundesliga gelang, sondern schafft mit seinem Team auch moderne Strukturen im sportlichen Bereich und sorgt für eine enge Verzahnung mit der 'Nachwuchs Akademie'", so Heinig.