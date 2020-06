Dynamo Dresdens scheidender Sport-Geschäftsführer Ralf Minge hat sich nach seinem Aus am Montagabend erstmals zu Wort gemeldet. Der 59-Jährige kritisiert in einer Pressemitteilung, dass sich der Verein nicht an eine Absprache gehalten habe. Deshalb höre er bereits Mitte des Jahres auf.

So habe ihm der Aufsichtsrat nicht die ursprünglich vereinbarte Verlängerung als Übergangslösung bis Jahresende vorgelegt, sondern das Vertragsangebot eigenständig um drei Monate auf den 30. September 2020 verkürzt. "Warum der eigene Vorschlag des Aufsichtsrates nun auf lediglich drei Monate verkürzt wurde, und warum dies denn nun eine besondere Wertschätzung darstellen soll, vermag ich nicht zu erklären. Ich habe dem Aufsichtsrat dann vorige Woche mitgeteilt, dass diese kurzzeitige und so auch nicht besprochene Verlängerung für mich keine Option sei. Offensichtlich sollten hier auf meinem Rücken nur eigene Unzulänglichkeiten des Aufsichtsrates verdeckt werden", schreibt Minge.

Minge schildert, dass er die sportliche Verantwortung für die Zweitliga-Vorrunde übernommen und am 27. Dezember bei einer Gremiensitzung die Vertrauensfrage gestellt habe. Eine Abstimmung habe es an diesem Tag nicht gegeben, das Thema Vertragsverlängerung solle noch einmal besprochen werden. Ende Dezember sei für ihn klar gewesen, dass er für eine Fortsetzung seiner Tätigkeit die "volle Rückendeckung und das absolute Vertrauen des gesamten Aufsichtsrats" benötige.

Minge weiter: "Es tut mir leid, dass dieses polarisierende Thema jetzt und ausgerechnet in der entscheidenden Phase der Saison in die Öffentlichkeit getragen wurde, da dies von mir zu keinem Zeitpunkt beabsichtigt war. Eine Klarstellung der Pressemitteilung des Aufsichtsrates war für mich jedoch unverzichtbar. Dynamo hat mein ganzes Leben fast 24 Stunden am Tag bestimmt und ich werde immer ein Teil des Vereins sein sowie mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn dies gewünscht ist. Keine Verantwortung mehr für Dynamo zu tragen wird eine neue Erfahrung sein, die ich nach dem Ende meines Vertrages erst einmal verarbeiten werde. Ich hätte mir gern ein anderes Ende, einen anderen Abschied als Verantwortungsträger des Vereins gewünscht. Aber ich persönlich kann in den Spiegel schauen und das war mir in meinem Leben schon immer wichtig."