Nach einem Bericht der "Sächsischen Zeitung" haben Beamte im Rahmen des Zweitliga-Auftaktspiels am Samstag gegen den FC Ingolstadt (3:0) zwei Männer aus Dresden im Alter von 19 und 28 Jahren sowie je einen aus Meißen (42) und Görlitz (41) vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Sie seien danach wieder frei gekommen, heißt es.

Beim Spiel gegen Türkgücü, in dem Dynamo den Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt machte, war es zu den bislang schwersten Fußball-Krawallen in Dresden gekommen. 185 Polizisten wurden verletzt. Die "Sonderkommission Hauptallee" ermittelt seither auf Hochtouren und identifizierte bereits rund 150 potentielle Gewalttäter.