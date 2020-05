Fußball-Zweitliga-Schlusslicht SG Dynamo Dresden hat am Samstag mit dem kompletten Team trainiert. Zuvor hatten die Profis eine 14-tägige häusliche Quarantäne beendet.

Acht Tage Vorbereitung bis Stuttgart

Trainer Markus Kauczinski sagte: "Als Fußballer freust du dich einfach, wenn du nach all den kleinen und großen Einschränkungen in den vergangenen Wochen und Monaten endlich wieder als Mannschaft zusammen auf dem Platz stehen und den Ball am Fuß haben darfst. Und genau das haben die Jungs während der Einheit auch ausgestrahlt." Um keine Zeit im straffen Rest-Spielplan zu verlieren, nahm die Mannschaft nach einer kurzen Besprechung im Rudolf-Harbig-Stadion um kurz nach 10:00 Uhr das Training auf. Die wenigen Tage bis zur Partie am Sonntag, den 31. Mai, gegen den VfB Stuttgart sollen bestmöglich genutzt werden. Sascha Horvath (li.) im Duell mit Godsway Donyoh beim Mannschaftstraining von Dynamo Dresden Bildrechte: imago images / Steffen Kuttner

Minge: "Hätten Großartiges erreicht"

Sport-Geschäftsführer Ralf Minge rief die Dynamo-Familie zur Geschlossenheit auf: ""Wir stehen sportlich mit dem Rücken zur Wand, aber entscheidend ist in der gegenwärtigen Situation mehr denn je, dass wir unser Ziel als positive Motivation begreifen. Wenn wir als Verein am Ende dieser außergewöhnlichen Saison tatsächlich den Liga-Verbleib feiern können, dann haben wir alle zusammen für Fußball-Dresden Großartiges erreicht. Packen wir es gemeinsam an!"

Zwei Wochen in Quarantäne