In einem Interview auf der Vereinshomepage hat sich Trainer Guerino Capretti nun zu den Relegationsspielen, die Dynamo am 20. und 24. Mai gegen den noch nicht feststehenden Dritten der 3. Liga bestreiten muss, geäußert. "Ich begreife die Relegation nicht als Last, sondern als eine große Chance. Wir können in nur zwei Spielen nachweisen, dass wir als Team in die 2. Bundesliga gehören", erklärte der 40-Jährige. Eine enttäuschende Rückrunde könne so "urplötzlich in einen guten, stimmungsvollen Saisonausgang" verwandelt werden.