Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat verärgert auf eine Aktion der Hamburger Polizei reagiert. Bei einer Übung der Einsatzkräfte, die bereits am Mittwoch (04.05.2022) stattfand, trainierten die Einsatzkräfte vor dem Hamburger Volksparkstadion den Umgang mit Fußballfans, die aggressiv auftreten und Pyrotechnik abbrennen.

Die "Fans", bei solchen Übungen meist ebenfalls Polizisten, die eine Schauspiel-Rolle übernehmen, skandieren dabei "Dynamo Dresden", wie aus einem Tweet des "Hamburger Abendblatt" hervorgeht. Und das gefällt dem sächsischen Zweitligisten gar nicht: "Liebe @PolizeiHamburg, schön, dass Ihr auch fest in der nächsten Saison mit uns in der 2. Bundesliga plant. Aber bitte unterlasst bei Euren Übungen sowohl Vorverurteilungen als auch Stereotypen gegenüber unserem Verein & unseren Fans", heißt es in einem Tweet von Dynamo Dresden von Donnerstagabend (05.05.2022).