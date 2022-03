Vor dem ausverkauften Heimspiel gegen den FC Schalke 04 am Freitag (01.04.22) sind bei Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden drei Akteure wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt: Sebastian Mai, Chris und Justin Löwe. Darüber berichtet die "Dresdner Morgenpost" (Printausgabe vom Dienstag).

Demnach kehrte Verteidiger Sebastian Mai nur 19 Tage nach seinem Außenbandriss im linken Sprunggelenk zur Nachmittagseinheit am Montag zurück - und ging dabei "keinem Zweikampf aus dem Weg". Mai also sofort wieder wie er leibt und lebt. Ebenfalls wieder das komplette Programm absolvierten Chris Löwe und Namensvetter Justin. Außenverteidiger Chris, den Ex-Trainer Alexander Schmidt als besten Dynamo-Akteur der Saison bezeichnet hatte, hatte sich im Februar das Innenband im Knie angerissen. Auch Offensivakteur Justin, in dieser Spielzeit allerdings ohne Einsatz, ist nach einer Erkältung wieder zurück.