Mit dabei sind auch die sechs Neuen Matthäus Taferner, Dzenis Burnic, Kevin Broll, René Klingenburg, Chris Löwe und Eigengewächs Kevin Ehlers. Österreichs U21-Nationalspieler Sascha Horvath reiste nach seinem Sonderurlaub direkt nach Längenfeld an. Am Samstag werden zudem U19-Torwart Stefan Kiefer und Sportgeschäftsführer Ralf Minge zum Team stoßen.

Fehlen wird dagegen Nachswuchstalent Vasil Kusej. Der Stürmer reist am 6. Juli zur U19-Nationalmannschaft Tschechiens und wird an der U19-Europameisterschaft in Armenien (14. - 27. Juli) teilnehmen. Leitwolf Marco Hartmann trainiert vorerst nur individuell. Der 31-Jährige musste die Einheit am Montag (01.07.) nach einem Zweikampf aufgrund einer Quetschung der Muskulatur im linken Unterschenkel abbrechen.