Nach lediglich zwölf Pflichtspieleinsätzen für Dynamo Dresden verleihen die Schwarz-Gelben Luka Stor bis Saisonende an NK Aluminij. Beim aktuellen Tabellenzweiten der slowenischen ersten Liga soll der Angreifer möglichst viel Spielpraxis sammeln, teilte der Verein am Donnerstagvormittag (13. Februar) mit. Die SGD hatte Stor erst vor Saisonbeginn verpflichtet, anschließend stand er jedoch lediglich einmal in der Startelf (beim 1:4 in Aue).