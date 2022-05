Die Geldstrafe bezieht sich auf Vorkommnisse beim Auswärtsspiel gegen Holstein Kiel (1:2) am 5. November 2021 sowie dem Heimspiel am 12. März 2022 gegen den FC St. Pauli (1:1). Eigentlich hätte der DFB-Kontrollausschuss gemäß Strafzumessungsleitfaden sogar eine Geldstrafe in Höhe von 23.000 Euro beim DFB-Sportgericht beantragen müssen. Aufgrund der finanziellen Einbußen, die den Vereinen während der laufenden Saison durch die coronabedingt verringerten Zuschauerkapazitäten entstanden sind, gewährt das DFB-Sportgericht momentan eine Strafminderung von 25 Prozent.