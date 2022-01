Dynamo startete wie entfesselt in die neue Spielzeit. Nach drei Siegen und einem Remis aus den ersten vier Partien lag die SGD auf einem Aufstiegsplatz. Der Erfolg in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Paderborn steigerte die Euphoriewelle. Dem sommerlichen Hoch folgte jedoch ein tieftrüber Herbst. Zwischen Ende August und Anfang November kassierte Schwarz-Gelb acht Niederlagen in neun Partien und schlitterte in eine handfeste sportliche Krise. Zwei knappe Pleiten gegen die Kellerkinder Sandhausen und Kiel markierten den Höhepunkt der Negativspirale, an deren Ende sich die Sachsen nur knapp vor der Abstiegszone wiederfanden. Hinzu kam das bittere Zweitrunden-Aus im Pokal gegen St. Pauli.