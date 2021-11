Sportlich lief es zuletzt bei Dynamo Dresden alles andere als rund. Nach neun Niederlagen in den vergangenen zehn Pflichtspielen sind die Schwarz-Gelben in den Tabellenkeller der 2. Bundesliga gerutscht. Die anstehende Länderspiel-Phase, in der die Liga pausiert, soll nun genutzt werden, um neues Selbstvertrauen zu tanken.