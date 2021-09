Fans werden in der Partie in der Walter-Fritsch-Akademie nicht zugelassen, "aus organisatorischen Gründen", wie der Verein mitteilte. In der Partie werden vermutlich vor allem Profis mit wenig Einsatzzeiten sowie Spieler aus dem Dynamo-Nachwuchs auf dem Platz stehen. "Die Begegnung dient dazu, sowohl Spielern aus dem Profi-Team weitere Einsatzzeit zu verschaffen als auch Top-Talente aus dem 'Future Team' auflaufen zu lassen", heißt es in der Pressemitteilung.