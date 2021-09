Wie die Dresdner am Donnerstag (30.09.2021) mitteilten, wird Drittliga-Aufsteiger Viktoria Berlin am kommenden Donnerstag (7.10.2021) in die sächsische Landeshauptstadt kommen. Die Partie wird in der Walter-Fritzsch-Akademie ausgetragen. Anstoß ist um 14 Uhr. Im Vergleich zum 8:0-Testspielerfolg gegen den Bischofswerdaer FV am vergangenen Dienstag sind diesmal auch Zuschauer erlaubt. Insgesamt 999 Fans erhalten mit einem gültigen 3G-Nachweis Zutritt zum Trainingszentrum, wo während des Testspiels strikte Abstands- und Hygieneregeln gelten.