Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat das Testspiel gegen den tschechischen Erstligisten Slovan Liberec mit 2:1 (1:0) gewonnen. Heinz Mörschel (40.) hatte die Elbestädter am Donnerstag im Görlitzer Stadion der Freundschaft vor rund .2000 Zuschauern per Handelfmeter in Führung gebracht. Nachdem Lubomir Tupta ( 66. ) den zwischenzeitlichen Ausgleich markieren konnte, war es wieder Mörschel (75.), der die Sachsen zurück auf die Siegerstraße brachte. Sein Distanzschuss aus rund 20 Metern landete punktgenau im rechten oberen Toreck.