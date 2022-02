Er hatte sich am 21. August vergangenen Jahres im Ost-Klassiker beim FC Hansa Rostock schwer am rechten Knie verletzt. Nun absolvierte der 29-Jährige zumindest die leichteren Teile des Teamtrainings: "Ich habe in den letzten Monaten hart auf diesen Tag hingearbeitet und bin froh, endlich wieder bei der Mannschaft zu sein. Jetzt geht es darum, mithilfe des Trainer- und Betreuerstabes Schritt für Schritt an das Mannschaftstraining herangeführt zu werden. Ich liege im Zeitplan und bin daher sehr optimistisch, dem Team noch in dieser Saison wieder helfen zu können. Die vielen Nachrichten von Fans und Freunden sind für mich dabei eine zusätzliche Motivation."