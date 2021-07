Fußball | 2. Bundesliga Routineeingriff: Dynamos Tim Knipping erfolgreich operiert

Es war ein Routineeingriff, der schon seit längerer Zeit geplant war. Am Freitag ist Dynamo Dresdens Innenverteidiger Tim Knipping erfolgreich am Handgelenk operiert worden. In einigen Tagen steht er wieder auf dem Platz.